 40 puanı geçecek mi? – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    40 puanı geçecek mi?

    40 puanı geçecek mi?
    , yine bu hafta 3 puan alamaması durumunda 1990-91 sezonundan sonra ilk kez 23. haftayı 40 puanın altında kapatacak. Sarı-lacivertli takım, en son 26 sezon önce 23. haftayı 40 puanın altında (35 puanla) tamamlamıştı.

    14 SEZON SONRA BİR İLK!
    LİGDE oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen Fenerbahçe, bu hafta da kazanamazsa 2002-03 sezonundan sonraki en uzun galibiyet alamadığı seriyi yakalayacak. Kanarya, o sezon 22. hafta ile 30. hafta arasında 9 maçı kazanamamıştı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    40 puanı geçecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.