 Yıldırım otelde kaldı – Fotomaç – 03 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım otelde kaldı

    Yıldırım otelde kaldı
    Sarı-lacivertli takımla birlikte Kayseri'de gelen Başkanı Aziz Yıldırım karşılaşmayı cezası nedeniyle takımın kamp yaptığı otelde izledi. 'ın gelen 3-0'lık galibiyet sonrası son derece mutlu olduğu belirtiliyor. Yıldırım'ın maçtan sonra futbolcuları da kutladığı vurgulandı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım otelde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.