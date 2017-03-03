Yıldırım otelde kaldı
Sarı-lacivertli takımla birlikte Kayseri'de gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım karşılaşmayı cezası nedeniyle takımın kamp yaptığı otelde izledi. Aziz Yıldırım'ın gelen 3-0'lık galibiyet sonrası son derece mutlu olduğu belirtiliyor. Yıldırım'ın maçtan sonra futbolcuları da kutladığı vurgulandı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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