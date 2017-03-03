 ''Sonuna kadar gideceğiz'' – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ''Sonuna kadar gideceğiz''

    ''Sonuna kadar gideceğiz''
    F.Bahçe'nin dinamosu , iyi bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Fernandao'nun ikinci golünde asist yapan 30 yaşındaki ön libero, "Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu sonuç bizi rahatlattı. İkinci maçı da alarak sonuna kadar gideceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler" dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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