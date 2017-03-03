''Sonuna kadar gideceğiz''
F.Bahçe'nin dinamosu Mehmet Topal, iyi bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Fernandao'nun ikinci golünde asist yapan 30 yaşındaki ön libero, "Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu sonuç bizi rahatlattı. İkinci maçı da alarak sonuna kadar gideceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler" dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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