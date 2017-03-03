Oyuncular açıklasın
Hollandalı teknik adam, “Kayseri önünde çok net kazandık. Ligde neden böyle olmadığımızı oyuncular yanıtlamalı. Kupada iyi iş çıkardık” dedi.
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, "Gol atmamız gereken bir maçtı. 1-0, 2-0 gibi bir skorla dönmek istiyorduk. Rakibe gol attırmamanın önemli bir avantaj olacağının da farkındaydık. Kupada iyi iş çıkardık. İkinci maç için önemli bir avantaj yakaladık. Ancak o maça da çok ciddi hazırlanacağız. Henüz işimiz bitmedi" dedi.
İSTEKLİ VE ORGANİZEYDİLER
Deneyimli teknik adam, "Kupadaki başarılı performansı neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Bunu oyunculara sormanız lazım. İstekli ve organize oynadılar. Lig maçlarımızdan daha dikkatli gözüktük" dedi. Advocaat, "İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Kayserispor beraberlik için üstümüze gelince sovunmasında açık verdi. Biz de bunları iyi değerlendirdik. Oyuncularımın hepsi görevlerini yaptı" diye konuştu. Deneyimli teknik adamın, basın toplantısında gergin olduğu gözlenirken, basın mensuplarından soru almadan salonu terk etmesi de dikkat çekti.
İLK MAÇTA HEDEFİMİZ TUTTU
Advocaat, Kayserispor ile oynadıkları kupa maçında planlarının tuttuğunu belirterek, önemli bir avantaj yakaladıklarını belirtti. Deneyimli teknik adam gergin gözükürken, basın mensuplarından soru almadı.
İSTEKLİ VE ORGANİZEYDİLER
Deneyimli teknik adam, "Kupadaki başarılı performansı neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Bunu oyunculara sormanız lazım. İstekli ve organize oynadılar. Lig maçlarımızdan daha dikkatli gözüktük" dedi. Advocaat, "İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Kayserispor beraberlik için üstümüze gelince sovunmasında açık verdi. Biz de bunları iyi değerlendirdik. Oyuncularımın hepsi görevlerini yaptı" diye konuştu. Deneyimli teknik adamın, basın toplantısında gergin olduğu gözlenirken, basın mensuplarından soru almadan salonu terk etmesi de dikkat çekti.
İLK MAÇTA HEDEFİMİZ TUTTU
Advocaat, Kayserispor ile oynadıkları kupa maçında planlarının tuttuğunu belirterek, önemli bir avantaj yakaladıklarını belirtti. Deneyimli teknik adam gergin gözükürken, basın mensuplarından soru almadı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Oyuncular açıklasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.