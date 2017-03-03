Oyuncular açıklasın

Hollandalı teknik adam, “Kayseri önünde çok net kazandık. Ligde neden böyle olmadığımızı oyuncular yanıtlamalı. Kupada iyi iş çıkardık” dedi.

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, "Gol atmamız gereken bir maçtı. 1-0, 2-0 gibi bir skorla dönmek istiyorduk. Rakibe gol attırmamanın önemli bir avantaj olacağının da farkındaydık. Kupada iyi iş çıkardık. İkinci maç için önemli bir avantaj yakaladık. Ancak o maça da çok ciddi hazırlanacağız. Henüz işimiz bitmedi" dedi.



İSTEKLİ VE ORGANİZEYDİLER

Deneyimli teknik adam, "Kupadaki başarılı performansı neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Bunu oyunculara sormanız lazım. İstekli ve organize oynadılar. Lig maçlarımızdan daha dikkatli gözüktük" dedi. Advocaat, "İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Kayserispor beraberlik için üstümüze gelince sovunmasında açık verdi. Biz de bunları iyi değerlendirdik. Oyuncularımın hepsi görevlerini yaptı" diye konuştu. Deneyimli teknik adamın, basın toplantısında gergin olduğu gözlenirken, basın mensuplarından soru almadan salonu terk etmesi de dikkat çekti.



İLK MAÇTA HEDEFİMİZ TUTTU

Advocaat, Kayserispor ile oynadıkları kupa maçında planlarının tuttuğunu belirterek, önemli bir avantaj yakaladıklarını belirtti. Deneyimli teknik adam gergin gözükürken, basın mensuplarından soru almadı.