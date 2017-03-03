Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü, sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 15.00'te başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Dün akşamki Kayserispor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:18
- Kayserispor'dan hakeme tepki
Toplam 2
Yorum
adalet Bu kadar fener düşmanlığına pes doğrusu.Top durmamış.Penaltı verilmemiş.Bunlar verilseymiş galip gelirlermiş.Peki hiç pozisyonun varmı.0-3
- Galatasaray mı ? Fenerbahçe mi ? Hangisi en iyi ?
Toplam 478
Yorum
mert ölene kadar fenerbahçe gs0 fb2
- Sıra Sneijder’de mi?
Toplam 22
Yorum
aslan hepsi satılsın linnes hariç ona yeterli şans verilmiyor verilince adam aslan gibi oynuyor bence cavandayı alanlar ceplerinden ödesin o maliy
Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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