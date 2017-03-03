 Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

    Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü, sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 15.00'te başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Dün akşamki Kayserispor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçlarla noktalandı.

    Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:18
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