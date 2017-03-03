 Fenerdao – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Fenerdao

    Fenerdao

    5 maçtır kazanamayan F.Bahçe’nin imdadına yine kupa yetişti. Kanarya’ya Fernandao hayat verdi.

    çeyrek final ilk maçında ile F.Bahçe karşı karşıya geldi. Süper Lig'de liderin 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şansını zora sokan ve taraftarlarını üzen , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sarı-lacivertliler, dün akşam çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, yarı final için büyük avantaj yakaladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-0 kazanırken; sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 45+1 ve 71'inci dakikalarda Fernandao, 76. dakikada Erkan Kaş kendi kalesine attı.



    RÖVANŞ NİSAN'DA OYNANACAK
    F.Bahçe'de ilk golün asistini Jeremain Lens yaparken; Fernandao'nun ikinci golün asisti yapan isimse Mehmet Topal oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, bu iki golle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki rövanş mücadelesi 4, 5 veya 6 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertli takım farklı galibiyetle büyük avantaj sağlarken, Kayserispor'un ise yarı finale çıkabilmesi için Fenerbahçe'yi 4 farklı yenmesi gerekiyor.

    5 MAÇ SONRA KAZANDI
    Fenerbahçe, 5 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Son galibiyetini yine Ziraat Türkiye Kupsaı'nda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 3 lig, 2 Avrupa maçını da kazanamadı. Kanarya, yarı finale çıkarsa Başakşehir- Akhisar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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