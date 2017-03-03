Fenerdao
5 maçtır kazanamayan F.Bahçe’nin imdadına yine kupa yetişti. Kanarya’ya Fernandao hayat verdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile F.Bahçe karşı karşıya geldi. Süper Lig'de liderin 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluk şansını zora sokan ve taraftarlarını üzen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sarı-lacivertliler, dün akşam çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, yarı final için büyük avantaj yakaladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-0 kazanırken; sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 45+1 ve 71'inci dakikalarda Fernandao, 76. dakikada Erkan Kaş kendi kalesine attı.
RÖVANŞ NİSAN'DA OYNANACAK
F.Bahçe'de ilk golün asistini Jeremain Lens yaparken; Fernandao'nun ikinci golün asisti yapan isimse Mehmet Topal oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, bu iki golle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki rövanş mücadelesi 4, 5 veya 6 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertli takım farklı galibiyetle büyük avantaj sağlarken, Kayserispor'un ise yarı finale çıkabilmesi için Fenerbahçe'yi 4 farklı yenmesi gerekiyor.
5 MAÇ SONRA KAZANDI
Fenerbahçe, 5 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Son galibiyetini yine Ziraat Türkiye Kupsaı'nda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 3 lig, 2 Avrupa maçını da kazanamadı. Kanarya, yarı finale çıkarsa Başakşehir- Akhisar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
RÖVANŞ NİSAN'DA OYNANACAK
F.Bahçe'de ilk golün asistini Jeremain Lens yaparken; Fernandao'nun ikinci golün asisti yapan isimse Mehmet Topal oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, bu iki golle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki rövanş mücadelesi 4, 5 veya 6 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertli takım farklı galibiyetle büyük avantaj sağlarken, Kayserispor'un ise yarı finale çıkabilmesi için Fenerbahçe'yi 4 farklı yenmesi gerekiyor.
5 MAÇ SONRA KAZANDI
Fenerbahçe, 5 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı. Son galibiyetini yine Ziraat Türkiye Kupsaı'nda Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı 3 lig, 2 Avrupa maçını da kazanamadı. Kanarya, yarı finale çıkarsa Başakşehir- Akhisar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Fenerdao haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.