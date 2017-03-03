F.Bahçe Zalgiris'i rahat geçti

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda sıkıntı yaşayan Kanarya, devreye 31-30 geride girdi.



7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

İkinci yarının başlamasıyla parkede Fenerbahçe rüzgarı esmeye başladı. 25-17'lik üçüncü set sonunda skor 55-48 oldu. Son periyotta da etkili oyunun sürdüren temsilcimiz sahadan 9 sayı farkla 76-67 galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde son 7 maçının 6'sını kazanan Fenerbahçe'de dün 16 sayıyla oynayan Ekpe Udoh, maçın adamı oldu.