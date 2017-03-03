F.Bahçe Zalgiris'i rahat geçti
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Finlandiya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.
Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda sıkıntı yaşayan Kanarya, devreye 31-30 geride girdi.
7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
İkinci yarının başlamasıyla parkede Fenerbahçe rüzgarı esmeye başladı. 25-17'lik üçüncü set sonunda skor 55-48 oldu. Son periyotta da etkili oyunun sürdüren temsilcimiz sahadan 9 sayı farkla 76-67 galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde son 7 maçının 6'sını kazanan Fenerbahçe'de dün 16 sayıyla oynayan Ekpe Udoh, maçın adamı oldu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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