 F.Bahçe Zalgiris'i rahat geçti – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    F.Bahçe Zalgiris'i rahat geçti

    F.Bahçe Zalgiris'i rahat geçti

    , 'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Finlandiya ekibi 'ı 76-67 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.

    Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda sıkıntı yaşayan Kanarya, devreye 31-30 geride girdi.

    7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
    İkinci yarının başlamasıyla parkede Fenerbahçe rüzgarı esmeye başladı. 25-17'lik üçüncü set sonunda skor 55-48 oldu. Son periyotta da etkili oyunun sürdüren temsilcimiz sahadan 9 sayı farkla 76-67 galip ayrıldı. 'nde son 7 maçının 6'sını kazanan 'de dün 16 sayıyla oynayan Ekpe Udoh, maçın adamı oldu.

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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