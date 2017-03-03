Erman Toroğlu: Ben de onları bipletmeye karar verdim
A Spor yorumcu Erman Toroğlu'nun Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçında yaptığı yorumu birtakım gazetelerin internet siteleri, Toroğlu küfür etmemesine rağmen 'bip'leyerek vererek karalama kampanyası oluşturmaya çalıştı. Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Hürriyet, Milliyet ve birtakım internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçın son dakikalarında, maçın yorumcusu Erman Toroğlu'nun küfür ettiği iddia edildi. .
Erman Toroğlu'nun, "Ben sinemaya giderken, 90 dakikaysa 85 dakika mı oynatacaklar "bana filmi?" Oynat arkadaş. Ben buraya para veriyorum" sözlerinin arasına 'bip' sesi koyularak, Toroğlu'nun küfür ettiği algısı oluşturulmaya çalışıldı.
Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.
Erman Toroğlu'nun, "Ben sinemaya giderken, 90 dakikaysa 85 dakika mı oynatacaklar "bana filmi?" Oynat arkadaş. Ben buraya para veriyorum" sözlerinin arasına 'bip' sesi koyularak, Toroğlu'nun küfür ettiği algısı oluşturulmaya çalışıldı.
Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bak sen şu Diego'ya!
Toplam 1
Yorum
ALİ KOÇ Bizden giden Messi oluyor
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 23
Yorum
fanatik gsli bence gsdeki en büyük sorun yıldız oyunculara çok fazla yüz verilmesi adam o kadar para alıyorsa karşılığını vericek bedavaya oynamıyorlar.
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 23
Yorum
Gs 33 gs Adamlar kendi menfaatleri için geliyorlar gs ne hale geldi takım iyice ruhsuz futbol takımına döndü yapılan her transfer gideni aratıyor
Erman Toroğlu: Ben de onları bipletmeye karar verdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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