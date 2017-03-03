 ''Bu golü nasıl verirsin?'' – Fotomaç – 03 Mart 2017
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HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Bu golü nasıl verirsin?''

    ''Bu golü nasıl verirsin?''
    İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Teknik Direktörü , hakem üçlüsüne koştu. Sinirli bir şekilde orta hakem Ümit Öztürk'ün yanına giden Yalçın, "Yardımcın golü vermedi, sen de düdüğünü çalmadın. Bu golü nasıl verirsin?" diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın kurmayları da hakem üçlüsüne tepkilerini gösterirken, kısa süren diyaloğun ardından taraflar soyunma odasının yolunu tuttu.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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