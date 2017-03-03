''Bu golü nasıl verirsin?''
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem üçlüsüne koştu. Sinirli bir şekilde orta hakem Ümit Öztürk'ün yanına giden Yalçın, "Yardımcın golü vermedi, sen de düdüğünü çalmadın. Bu golü nasıl verirsin?" diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın kurmayları da hakem üçlüsüne tepkilerini gösterirken, kısa süren diyaloğun ardından taraflar soyunma odasının yolunu tuttu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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