''Beni haksız çıkarmadı''
F.Bahçe'nin önde gelen isimlerinden Selim Soydan, "Aziz Yıldırım başkanlığı bırakmaz demiştim. Beni yine haksız çıkarmadı" dedi. Soydan, "Bu kararı kendisi için aldı. Asla F.Bahçe için değil. 'Yargıdan karar çıktı hemen bırakıyorum' demişti. Hani neden bırakmıyor? Orayı çok zor bırakır" diye konuştu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
''Beni haksız çıkarmadı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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