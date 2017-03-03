 ''Beni haksız çıkarmadı'' – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ''Beni haksız çıkarmadı''

    ''Beni haksız çıkarmadı''
    F.Bahçe'nin önde gelen isimlerinden , " başkanlığı bırakmaz demiştim. Beni yine haksız çıkarmadı" dedi. Soydan, "Bu kararı kendisi için aldı. Asla F.Bahçe için değil. 'Yargıdan karar çıktı hemen bırakıyorum' demişti. Hani neden bırakmıyor? Orayı çok zor bırakır" diye konuştu.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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