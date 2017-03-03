Bak sen şu Diego'ya!

Geride kalan sezon sonunda sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran ve ülkesinin Flamengo takımıyla sözleşme imzalayan Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.

Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart Cuma günü deplasmanda Uruguay ve 29 Mart Çarşamba günü sahasında Paraguay ile yapacağı eleme maçlarının kadrosunda 32 yaşındaki Diego Ribas da kendisine yer buldu.

Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 23 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleciler: Alisson (Roma), Weverton (Atletico Paranaense), Ederson (Benfica)

Defans: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Dani Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Neymar (Barcelona), Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern Münih), Roberto Firmino (Liverpool)