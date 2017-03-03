 Bak sen şu Diego'ya! – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Bak sen şu Diego'ya!

    Bak sen şu Diego'ya!

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu , Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Paraguay ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

    Geride kalan sezon sonunda sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran ve ülkesinin Flamengo takımıyla sözleşme imzalayan , Brezilya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.

    Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart Cuma günü deplasmanda Uruguay ve 29 Mart Çarşamba günü sahasında Paraguay ile yapacağı eleme maçlarının kadrosunda 32 yaşındaki Diego Ribas da kendisine yer buldu.

    Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 23 kişilik kadro şu şekilde:

    Kaleciler: Alisson (Roma), Weverton (Atletico Paranaense), Ederson (Benfica)

    Defans: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Dani Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid)

    Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

    Forvet: Neymar (Barcelona), Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern Münih), Roberto Firmino (Liverpool)

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:52
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