 Advocaat'tan 5 değişiklik – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Advocaat'tan 5 değişiklik

    Advocaat'tan 5 değişiklik

    Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig’de Gaziantepspor ile oynanan müsabakaya göre 11’de 5 değişiklik yaptı.

    Teknik Direktörü , Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel kadroda yer almazken, iyileşen Kjaer ilk 11'de şans buldu. Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza ve Fernandao da Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı. Hollandalı teknik adam, Gaziantepspor karşısında 11'de sahaya çıkan Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Moussa Sow'u yedek kulübesinde oturturken, Van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almadı. G.Antep maçında ligde ilk defa yedek kalan ve ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bir müsabaka aranın ardından ilk 11'e geri döndü.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
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