Advocaat'tan 5 değişiklik
Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig’de Gaziantepspor ile oynanan müsabakaya göre 11’de 5 değişiklik yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel kadroda yer almazken, iyileşen Kjaer ilk 11'de şans buldu. Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza ve Fernandao da Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı. Hollandalı teknik adam, Gaziantepspor karşısında 11'de sahaya çıkan Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Moussa Sow'u yedek kulübesinde oturturken, Van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almadı. G.Antep maçında ligde ilk defa yedek kalan ve ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bir müsabaka aranın ardından ilk 11'e geri döndü.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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