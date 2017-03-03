 Advocaat yanlış yapıyor – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Advocaat yanlış yapıyor

    Advocaat yanlış yapıyor

    Vural, Advocaat’ı sert şekilde eleştirdi: Her maçtan olumsuz gidişin sorumlusu değilmiş gibi, ‘şudur budur’ şeklinde şikayetler olursa çok inandırıcı olmaz. İşini düzgün yapmalı.

    Son günlerde ismi ile anılan teknik direktör Yılmaz Vural, Advocaat'ı eleştirdi. Vural, Fenerbahçe'nin ligdeki durumu Advocaat'ın Krasnodar maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Bir şeyleri 'düzeltin' diye sizler gelmişseniz, düzeltmek zorunluluğunuz var. Hala aynı şartlarla devam ediyorsa o zaman 'sorun sizde mi, oyuncularda mı' onu tartışmak lazım. Söylemleri yanlış.

    ASIL SUÇLU KİM
    Her maçtan olumsuz gidişin sorumlusu değilmiş gibi, 'şudur budur' şeklinde şikayetler olursa çok inandırıcı olmaz. 'Yabancı olunca her şeyi çözer ve becerir' diye düşünülüyor. Sonuçta futbol; deveye hendek atlatmıyorsunuz, belli kuralları ile yapılan iş. Yabancı kadar Türk de yapar."

    ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEĞİ
    Son yıllarda büyük takımların başarısında hep Türk teknik adamların olduğunu vurgulayan Vural, Beşiktaş'ta Şenol Güneş örneğine dikkati çekti.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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