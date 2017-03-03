Advocaat yanlış yapıyor
Vural, Advocaat’ı sert şekilde eleştirdi: Her maçtan olumsuz gidişin sorumlusu değilmiş gibi, ‘şudur budur’ şeklinde şikayetler olursa çok inandırıcı olmaz. İşini düzgün yapmalı.
Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Yılmaz Vural, Advocaat'ı eleştirdi. Vural, Fenerbahçe'nin ligdeki durumu Advocaat'ın Krasnodar maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Bir şeyleri 'düzeltin' diye sizler gelmişseniz, düzeltmek zorunluluğunuz var. Hala aynı şartlarla devam ediyorsa o zaman 'sorun sizde mi, oyuncularda mı' onu tartışmak lazım. Söylemleri yanlış.
ASIL SUÇLU KİM
Her maçtan olumsuz gidişin sorumlusu değilmiş gibi, 'şudur budur' şeklinde şikayetler olursa çok inandırıcı olmaz. 'Yabancı olunca her şeyi çözer ve becerir' diye düşünülüyor. Sonuçta futbol; deveye hendek atlatmıyorsunuz, belli kuralları ile yapılan iş. Yabancı kadar Türk de yapar."
ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEĞİ
Son yıllarda büyük takımların başarısında hep Türk teknik adamların olduğunu vurgulayan Vural, Beşiktaş'ta Şenol Güneş örneğine dikkati çekti.
ASIL SUÇLU KİM
Her maçtan olumsuz gidişin sorumlusu değilmiş gibi, 'şudur budur' şeklinde şikayetler olursa çok inandırıcı olmaz. 'Yabancı olunca her şeyi çözer ve becerir' diye düşünülüyor. Sonuçta futbol; deveye hendek atlatmıyorsunuz, belli kuralları ile yapılan iş. Yabancı kadar Türk de yapar."
ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEĞİ
Son yıllarda büyük takımların başarısında hep Türk teknik adamların olduğunu vurgulayan Vural, Beşiktaş'ta Şenol Güneş örneğine dikkati çekti.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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