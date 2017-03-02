 Yönetim ilk kez tam kadro – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Yönetim ilk kez tam kadro

    Yönetim ilk kez tam kadro
    yönetimi kritik mücadelede protokol tribününü dolduracak. Kafileye eksiksiz katılan sarı-lacivertli idareciler, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya tam kadro gittiler. Yönetim böylece hem oyunculara destek verirken hem de Türkiye Kupası'nı ne kadar önemsediklerini gösterdiler.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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