Volkan’dan feda
Fenerbahçe'de sezon sonu yolların ayrılacağı belirtilen Volkan Demirel, başkan Aziz Yıldırım'ın isteğiyle kariyerine Kanarya'da devam edecek. Ancak yılda aldığı 2.5 milyon Euro'luk ücretini 1.5 milyon Euro'ya indirecek. Tecrübeli eldivenin opsiyonlu kontratında başarı bonusları da olacak. Başarılı kaleci, 40 yaşına kadar oynamak istediğini söylemişti.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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