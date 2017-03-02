 Volkan’dan feda – Fotomaç – 02 Mart 2017
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HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
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    Volkan’dan feda

    Volkan’dan feda
    'de sezon sonu yolların ayrılacağı belirtilen Volkan Demirel, başkan Aziz Yıldırım'ın isteğiyle kariyerine Kanarya'da devam edecek. Ancak yılda aldığı 2.5 milyon Euro'luk ücretini 1.5 milyon Euro'ya indirecek. Tecrübeli eldivenin opsiyonlu kontratında başarı bonusları da olacak. Başarılı kaleci, 40 yaşına kadar oynamak istediğini söylemişti.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:49
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