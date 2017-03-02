"Takımın performansından memnunun"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi" dedi.
Advocaat, "İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi. Oyuncularım sahada birlikte oynamayı başardı. Rakibimizin neler yapmak istediğini biliyorduk. Onlar da kontratak oynamaya çalışan bir takım olarak karşımızda olacaklardı. Ama çok fazla topa sahip olmayı başardık. Yine aynı şekilde bir çok pozisyon üretmeye çalıştık. Bu bize olumlu bir nokta olarak yansıdı. 3 gol attık daha da atabilirdik. Ama genel olarak takımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
- Portekiz çıkarması
Toplam 36
Yorum
ÇARŞI En büyük hata Gökhan GÖNÜL 2 milyon euro imza parası 1,750 euro yıllık ama ya sakat yada vasat liğde gol ve asist sıfır.
- Portekiz çıkarması
Toplam 36
Yorum
BJK Talisca sakat iken Porto ile anlaşılmalı idi iş zora girdi. Abubakar a çok ihtiyaç yok olsada olur olmasada.
- G.Saray'da Sneijder şoku
Toplam 16
Yorum
UA 2 Sezondur transferler yerinde ve iyi değil takıma hala iyi bir stoper. sağ ve sol bekle Eren e yedek santrafor alınmadı tek sorun bunlar.
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