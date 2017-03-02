Sadece zafer değil iyi oyun istiyoruz

Teknik direktör Dick Advocaat, Kayserispor karşısında galibiyetle birlikte güzel bir oyun sergilemek istediklerini söyledi. "Amacımız sadece kazanmak değil aynı zamanda güzel futbol" diyen Hollandalı hoca, İstanbul'a avantajlı bir skorla döneceklerini kaydetti.