 Sadece zafer değil iyi oyun istiyoruz – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sadece zafer değil iyi oyun istiyoruz

    Sadece zafer değil iyi oyun istiyoruz
    Teknik direktör Dick Advocaat, Kayserispor karşısında galibiyetle birlikte güzel bir oyun sergilemek istediklerini söyledi. "Amacımız sadece kazanmak değil aynı zamanda güzel futbol" diyen Hollandalı hoca, İstanbul'a avantajlı bir skorla döneceklerini kaydetti.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:36
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