Sadece 3 maç kazanabildi
Kanarya, büyük umutlarla girdiği 2017 yılında 11 resmi maça çıktı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların sadece 3'ünden sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 beraberlik, 2 de yenilgi yaşadı. Ligde gerilerde kalan Fenerbahçe ayrıca Avrupa Kupaları'na da Krasnodar'a elenerek veda etti.
EN GOLCÜSÜ TOPAL
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2017 yılında 6 maça çıktı. Rakip ağları 6 kez sarsan sarı-lacivertlilerin golcüleri susarken en skorer ismi Mehmet Topal oldu. 'Örümcek Adam' lakaplı ön libero 2 kez fileleri sarstı. Diğer goller Ozan Tufan, Sow, Fernandao ve Lens'ten geldi.
2 GOL BEYAZ NOKTADAN
Sarı-lacivertli ekibin, 2017'de ligde attığı 6 golün 2'si beyaz noktadan geldi. Fernandao, Adanaspor karşılaşmasında, Moussa Sow ise Bursaspor mücadelesinde penaltıdan fileleri sarstılar. Diğer hücumcular Robin van Persie, Aatıf gol atamadı. Emenike süre alamadı.
EN GOLCÜSÜ TOPAL
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2017 yılında 6 maça çıktı. Rakip ağları 6 kez sarsan sarı-lacivertlilerin golcüleri susarken en skorer ismi Mehmet Topal oldu. 'Örümcek Adam' lakaplı ön libero 2 kez fileleri sarstı. Diğer goller Ozan Tufan, Sow, Fernandao ve Lens'ten geldi.
2 GOL BEYAZ NOKTADAN
Sarı-lacivertli ekibin, 2017'de ligde attığı 6 golün 2'si beyaz noktadan geldi. Fernandao, Adanaspor karşılaşmasında, Moussa Sow ise Bursaspor mücadelesinde penaltıdan fileleri sarstılar. Diğer hücumcular Robin van Persie, Aatıf gol atamadı. Emenike süre alamadı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Sadece 3 maç kazanabildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.