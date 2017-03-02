 Sadece 3 maç kazanabildi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Sadece 3 maç kazanabildi

    Sadece 3 maç kazanabildi

    Kanarya, büyük umutlarla girdiği 2017 yılında 11 resmi maça çıktı.

    Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların sadece 3'ünden sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 beraberlik, 2 de yenilgi yaşadı. Ligde gerilerde kalan Fenerbahçe ayrıca Avrupa Kupaları'na da Krasnodar'a elenerek veda etti.

    EN GOLCÜSÜ TOPAL
    , Süper Lig'de 2017 yılında 6 maça çıktı. Rakip ağları 6 kez sarsan sarı-lacivertlilerin golcüleri susarken en skorer ismi Mehmet Topal oldu. 'Örümcek Adam' lakaplı ön libero 2 kez fileleri sarstı. Diğer goller Ozan Tufan, Sow, Fernandao ve Lens'ten geldi.

    2 GOL BEYAZ NOKTADAN
    Sarı-lacivertli ekibin, 2017'de ligde attığı 6 golün 2'si beyaz noktadan geldi. Fernandao, Adanaspor karşılaşmasında, Moussa Sow ise Bursaspor mücadelesinde penaltıdan fileleri sarstılar. Diğer hücumcular Robin van Persie, Aatıf gol atamadı. Emenike süre alamadı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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