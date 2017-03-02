Parker keyifli
Kanarya önceki gün dünya kadın basketbolunun en ünlü isimlerinden Candace Parker'ı renklerine bağlamıştı. 31 yaşındaki oyuncu "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geldim. Büyük bir kulüpteyim. İmza attıktan sonra sosyal medyadan çok güzel mesajlar aldım" dedi. Parker müthiş Fenerbahçe taraftarı önünde oynamak için sabırsızlandığını da söyledi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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