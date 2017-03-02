 Parker keyifli – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Parker keyifli

    Parker keyifli
    Kanarya önceki gün dünya kadın basketbolunun en ünlü isimlerinden Candace Parker'ı renklerine bağlamıştı. 31 yaşındaki oyuncu "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geldim. Büyük bir kulüpteyim. İmza attıktan sonra sosyal medyadan çok güzel mesajlar aldım" dedi. Parker müthiş Fenerbahçe taraftarı önünde oynamak için sabırsızlandığını da söyledi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:53
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