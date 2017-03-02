 ‘Obra en iyisi’ – Fotomaç – 02 Mart 2017
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HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
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    ‘Obra en iyisi’

    ‘Obra en iyisi’
    erkek basketbol takımının yeni transferi Anthony Bennett, İstanbul'u ve koçu Zeljko Obradovic'i övdü. Başarılı oyuncu "Çok ciddi bir koçla çalışıyoruz. , Avrupa'nın en iyilerden biri. Onunla çalışmak bizim için büyük bir şans. Çok şöyler öğreniyorum. Parkede ciddi, saha dışında ise samimi biri" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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