Kanarya dondu kaldı

İzmir'de yapılan PTT Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde AGÜ ile karşılaşan Fenerbahçe Basketbol Takımı, salondan 71-69 mağlup ayrıldı. Finale yükselen AGÜ'de 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Wauters, karşılaşmanın da en değerli oyuncusu seçildi.