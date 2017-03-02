 Kanarya dondu kaldı – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kanarya dondu kaldı

    Kanarya dondu kaldı

    Basketbol yarı finalinde 'yi 71-69 mağlup eden , finale yükselen ilk ekip oldu..

    İzmir'de yapılan Yarı Finali'nde AGÜ ile karşılaşan Basketbol Takımı, salondan 71-69 mağlup ayrıldı. Finale yükselen AGÜ'de 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Wauters, karşılaşmanın da en değerli oyuncusu seçildi.

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya dondu kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.