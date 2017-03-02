Fener’in rakibi Ajaccio
F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında, bugün Fransa'nın GFC Ajaccio takımını konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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