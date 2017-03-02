Fener'i geçen Bellona AGÜ ilk finalist oldu
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi 71-69 mağlup eden Bellona AGÜ, finale yükselen ilk ekip oldu.
İkinci periyotta aradaki farkı 13 sayıya (41-28) çıkaran rakibi karşısında Fenerbahçe, üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başardı. Son dakikasına 69-69 eşitlikle girilen müsabakada son hücumda Gray'le basket bulan Bellona AGÜ, rakibini mağlup etti.
Karşılaşmada 22 sayıyla oynayan Bellona AGÜ'den Wauters en skorer isim olurken, aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin
Bellona AGÜ: Gray 11, Dubljevic 15, Wright 6, Sanders 4, Wauters 22, Ayşegül Günay 13, Şaziye İvegün Üner
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Quigley 18, Stricklen 10, Lavender 19, Verameyenka 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora, Esra Ural 2
1. Periyot: 17-15
Devre: 41-28
3. Periyot: 53-50
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:05
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Toplam 36
Yorum
GFB Yarali Kanarya'nin gücünü göstercez bugün.
- Beşiktaş'ta değerlerini ikiye katladılar
Toplam 14
Yorum
bilkentli_kartallar evet 3.lük için çekişirken değil mi :D güldürme adamı, haliniz ortada :D
- Luce’nin prensi Aslan oluyor
Toplam 9
Yorum
gitin artık bu levent nazifoğlu nasıl adam alıyor 4.5 milyon serdara vereceğine avrupaya bak albayrak gelsin podolskiyi 1.5 milyona getiren adam albayra
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