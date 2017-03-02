 Fener'i geçen Bellona AGÜ ilk finalist oldu – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Fener'i geçen ilk finalist oldu

    Fener'i geçen Bellona AGÜ ilk finalist oldu

    Basketbol yarı finalinde 'yi 71-69 mağlup eden , finale yükselen ilk ekip oldu.

    İkinci periyotta aradaki farkı 13 sayıya (41-28) çıkaran rakibi karşısında , üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başardı. Son dakikasına 69-69 eşitlikle girilen müsabakada son hücumda Gray'le basket bulan , rakibini mağlup etti.

    Karşılaşmada 22 sayıyla oynayan Bellona AGÜ'den Wauters en skorer isim olurken, aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi.


    Salon: Bornova Atatürk

    Hakemler: Sami Özel, Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin

    Bellona AGÜ: Gray 11, Dubljevic 15, Wright 6, Sanders 4, Wauters 22, Ayşegül Günay 13, Şaziye İvegün Üner

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Quigley 18, Stricklen 10, Lavender 19, Verameyenka 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora, Esra Ural 2

    1. Periyot: 17-15

    Devre: 41-28

    3. Periyot: 53-50

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:05
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