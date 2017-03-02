Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Avrupa Ligi'ne veda eden, lige büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı-lacivertli takım, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Kupanın nabzı yine Turkuvaz Medya'da atacak. Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak.



Stat: Kayseri Kadir Has

Saat: 20.30

Yayın: ATV

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Ozan, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Fernandao.

Kayserispor: Muhammer, Douglas, Levent Gülen, Mabiala, Sow, Kubilay Sönmez, Welliton, Traore, Erkan Kaş, Nguemo, Hakan Aslantaş



