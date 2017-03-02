Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
Avrupa’ya veda eden, ligde 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçından zaferle dönerek taraftarının yüzünü güldürmek amacında. Kıran kırana geçecek mücadele ATV ekranlarında.
Avrupa Ligi'ne veda eden, lige büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı-lacivertli takım, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Kupanın nabzı yine Turkuvaz Medya'da atacak. Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak.
Stat: Kayseri Kadir Has
Saat: 20.30
Yayın: ATV
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Ozan, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Fernandao.
Kayserispor: Muhammer, Douglas, Levent Gülen, Mabiala, Sow, Kubilay Sönmez, Welliton, Traore, Erkan Kaş, Nguemo, Hakan Aslantaş
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:29
- Delikanlı gibi karşıma çıkın
Toplam 9
Yorum
birol başkan seni seviyoruz, bizim için değerlisin ama artık bırakman lazım.Nasıl tazekan gerektiğini düşünüp bazı oyuncular ve teknik direktörler
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 38
Yorum
Barzinho Analamdığım olay ya tutarsa mayası en baba 15 m gelir eder 3 futbolcudan aha bu sozumu yazın RVP talip bile cıkmaz
- Ryan Babel’den RvP’li gönderme
Toplam 6
Yorum
hattrick Bu futbolcudan daha fazlasını bekliyorum Şu andaki performansını ikiye üçe katlar kalitesi buna yeterli .
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