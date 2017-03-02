 Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    'nin 11'i belli oldu

    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

    Avrupa’ya veda eden, ligde 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçından zaferle dönerek taraftarının yüzünü güldürmek amacında. Kıran kırana geçecek mücadele ATV ekranlarında.

    Avrupa Ligi'ne veda eden, lige büyük ölçüde havlu atan , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı-lacivertli takım, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Kupanın nabzı yine Turkuvaz Medya'da atacak. Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak.

    Stat: Kayseri Kadir Has
    Saat: 20.30
    Yayın: ATV
    Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Ozan, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Fernandao.
    Kayserispor: Muhammer, Douglas, Levent Gülen, Mabiala, Sow, Kubilay Sönmez, Welliton, Traore, Erkan Kaş, Nguemo, Hakan Aslantaş

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:29
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