F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Ligde ve Avrupa'daki kötü sonuçların ardından taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları protesto ediyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar Avrupa kupalarına katılım için önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi bu tutumundan vazgeçti. Takımı havalimanı çıkışında destekleyen taraftarlar, teknik direktör Dick Advocaat ve kaptan Volkan Demirel çiçek verdi, meşaleler yakarak takımlarını destekedi.
Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Kayserispor ile Fenerbahçe, 2 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 1
Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.