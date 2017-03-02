F.Bahçe Zalgiris'i rahat geçti
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Finlandiya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.
Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda sıkıntı yaşayan Kanarya, devreye 31-30 geride girdi.
7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
İkinci yarının başlamasıyla parkede Fenerbahçe rüzgarı esmeye başladı. 25-17'lik üçüncü set sonunda skor 55-48 oldu. Son periyotta da etkili oyunun sürdüren temsilcimiz sahadan 9 sayı farkla 76-67 galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nde son 7 maçının 6'sını kazanan Fenerbahçe'de dün 16 sayıyla oynayan Ekpe Udoh, maçın adamı oldu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:26
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Toplam 40
Yorum
serdar gkhngny1907 sen ne içtin hocam siz fenerbahçe takımını satsanız 30m etmez saydığın oyuncılara bak salh stoch rvp fernandao güldürme bizi
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Toplam 8
Yorum
UA BU PARALARIN CAVANDA TRANSFERİNİN VE HAMZA NEDEN GÖNDERİLDİ BUNU HESABI SORULMALI.
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Toplam 49
Yorum
HAKAN NAZİFOĞLUNA SÖYLEYİN POLDİ GİBİ BİR ADAMI ÇOK BÜYÜK BİR PARAYA GETİRİR.FUTBOLDAN ÇOK İYİ ANLIYOR.PARADANDA ANLIYOR.ALLAH VAR.!!!!!!!!!!!!!!!
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