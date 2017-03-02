Erken seçim yok
Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım’dan sert çıkış: “Demokratik olmayan yöntemlerle genel kurula gitmem. Geçmişte bu yanlış yolu girilmemek üzere kapatan bendim. Yine karşılarına dikilirim”
Tribünlerden son maçlarda yükselen istifa çağrıları, camia içindeki "Kongre kararı alınmalı" seslerine başkan Aziz Yıldırım cevap verdi. Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nde kaleme aldığı yazıda "Erken seçim yok" ifadesini kullandı. Yıldırım "Yönetim Kurulu'nun demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula asla gitmeyeceğini ifade etmek isterim. Çeşitli baskılar yapanlar Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar. Bu yanlış yolu tutanların bilmesini isterim ki geçmişte bu yolu bir daha girilmemek üzere kapatan bendim. Bu yolu açmak isteyenlerin yine karşısına dikilirim" dedi. Yıldırım bu konudaki sözlerini ilginç bir ifade ile tamamladı: "Bu yöntemler ile Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olacak bir Fenerbahçeliyi tanımıyorum. Bu yöntem ile Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olan varsa bunu bilmek isterim. Çıksınlar karşıma"
'BU DÖNEM GEÇİCİDİR'
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zor durumun geçici olduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerin başkanı "Bu noktada tüm konsantrasyonumuz içinde bulunduğumuz zor günlerden çıkış yollarını aramaya ve üretmeye yöneliktir. İçinde bulunduğumuz zor durum dönemseldir. Kronik değildir" ifadelerine yer verdi. Yıldırım dergideki yazısının son bölümünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini de unutmadı. Ayrıca sınırlarımızın içinde ve ötesinde milletimizin güvenliği, devletin bekası için canlarını hiçe sayan şehitlerin unutulmaz olduğunu belirtti.
YARGITAY KARARI KILIÇ GİBİ DURMAYACAK'
Başkan Aziz Yıldırım kongre tarihi olarak bir kez daha Yargıtay'ın kararını beklediğini tekrarladı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı "Yargıtay kararı sonrası için verdiğimiz söz, kulübün yönetim erkine yönelik bir zayıflatma aracına dönüştü. Vahim sonuçlar doğurdu. Bundan sonra Yargıtay kararının Demokles'in kılıcı gibi yönetim kurulunun üzerinde durmasına asla müsaade etmeyeceğim" dedi.
'KUMPAS DAVASINA İLGİNİZ AZALMASIN'
Aziz Yıldırım'ın gündemindeki konulardan biri de Şikede Kumpas Davası'na Fenerbahçelilerin fazla ilgi göstermemesiydi. Camiaya uyarılarda bulunan Yıldırım "Bu kumpası yapanlar hukuksuzluklarının hesabını vermeye başladı. Fenerbahçe'nin gönüllü neferlerinin bu davaya ilgilerinin hiçbir zaman azalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
'BU DÖNEM GEÇİCİDİR'
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zor durumun geçici olduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerin başkanı "Bu noktada tüm konsantrasyonumuz içinde bulunduğumuz zor günlerden çıkış yollarını aramaya ve üretmeye yöneliktir. İçinde bulunduğumuz zor durum dönemseldir. Kronik değildir" ifadelerine yer verdi. Yıldırım dergideki yazısının son bölümünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini de unutmadı. Ayrıca sınırlarımızın içinde ve ötesinde milletimizin güvenliği, devletin bekası için canlarını hiçe sayan şehitlerin unutulmaz olduğunu belirtti.
YARGITAY KARARI KILIÇ GİBİ DURMAYACAK'
Başkan Aziz Yıldırım kongre tarihi olarak bir kez daha Yargıtay'ın kararını beklediğini tekrarladı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı "Yargıtay kararı sonrası için verdiğimiz söz, kulübün yönetim erkine yönelik bir zayıflatma aracına dönüştü. Vahim sonuçlar doğurdu. Bundan sonra Yargıtay kararının Demokles'in kılıcı gibi yönetim kurulunun üzerinde durmasına asla müsaade etmeyeceğim" dedi.
'KUMPAS DAVASINA İLGİNİZ AZALMASIN'
Aziz Yıldırım'ın gündemindeki konulardan biri de Şikede Kumpas Davası'na Fenerbahçelilerin fazla ilgi göstermemesiydi. Camiaya uyarılarda bulunan Yıldırım "Bu kumpası yapanlar hukuksuzluklarının hesabını vermeye başladı. Fenerbahçe'nin gönüllü neferlerinin bu davaya ilgilerinin hiçbir zaman azalmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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