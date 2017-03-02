 Dişi Kanarya 10 numara: 71-61 – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Dişi Kanarya 10 numara: 71-61

    Dişi Kanarya 10 numara: 71-61

    Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatay BB'yi 71-61 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

    Sarı-lacivertli takımda attığı 27 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Quigley, müsabakanın en değerli oyuncusu seçildi. F.Bahçe bu sonuçla, Mersin BB'yi 65-54 yenen Belllona AGÜ'nün rakibi oldu. Bellona AGÜ-Fenerbahçe yarı final karşılaşması bugün saat 16.00'da oynanacak. Beşiktaş ise İstanbul Üniversitesi'ni 78-56 yendi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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