Dişi Kanarya 10 numara: 71-61
Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatay BB'yi 71-61 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertli takımda attığı 27 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Quigley, müsabakanın en değerli oyuncusu seçildi. F.Bahçe bu sonuçla, Mersin BB'yi 65-54 yenen Belllona AGÜ'nün rakibi oldu. Bellona AGÜ-Fenerbahçe yarı final karşılaşması bugün saat 16.00'da oynanacak. Beşiktaş ise İstanbul Üniversitesi'ni 78-56 yendi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Dişi Kanarya 10 numara: 71-61 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.