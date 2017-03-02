Dişi Kanarya 10 numara: 71-61

Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatay BB'yi 71-61 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takımda attığı 27 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Quigley, müsabakanın en değerli oyuncusu seçildi. F.Bahçe bu sonuçla, Mersin BB'yi 65-54 yenen Belllona AGÜ'nün rakibi oldu. Bellona AGÜ-Fenerbahçe yarı final karşılaşması bugün saat 16.00'da oynanacak. Beşiktaş ise İstanbul Üniversitesi'ni 78-56 yendi.