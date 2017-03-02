Delikanlı gibi karşıma çıkın
Taraftarların istifaya davet ettiği F.Bahçe Başkanı, “Üç beş çapulcu istedi diye görevi bırakmam. Ben bu kulübe yıllarımı verdim. 2018’deki kongrede, kim varsa delikanlı gibi çıksın karşıma, görelim” dedi.
Son maçlarda taraftarın daha gür sesle 'istifa' çağrıları yaptığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'göreve devam' kararı aldı. Yıldırım yakın çevresine "Üç beş çapulcu istedi diye başkanlığı bırakmam. Bu kulübe yıllarımı verdim. Daha yapacak işler var. Mayıs 2018'deki kongrede kim varsa delikanlı gibi çıksın karşıma, görelim" dedi.
Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'ndeki yazısında da "Kararlarımızda ve tasarruflarımızda artık Yargıtay kararının neticesinin herhangi bir önemi kalmamıştır. Demokratik olmayan yöntemlerle genel kurula gitmem. Geçmişte bu yanlış yolu girilmemek üzere kapatan bendim. Yine karşılarına dikilirim" ifadelerini kullandı.
FETÖ'CÜLER HESAP VERİYOR
Aziz Yıldırım yazısında, şike kumpası davasıyla ilgili olarak "Kumpas kuranlar, geçtiğimiz yargılanmaya, yaptıkları hukuksuzlukların hesabını vermeye başladılar. Kimi yaptığı hukuka aykırılığı tüm çıplaklığı ile sorgusunda ifade etti, kimileri ise biraz daha zaman kazanmak için savunmasını erteledi" değerlendirmesini yaptı.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'ndeki yazısında da "Kararlarımızda ve tasarruflarımızda artık Yargıtay kararının neticesinin herhangi bir önemi kalmamıştır. Demokratik olmayan yöntemlerle genel kurula gitmem. Geçmişte bu yanlış yolu girilmemek üzere kapatan bendim. Yine karşılarına dikilirim" ifadelerini kullandı.
FETÖ'CÜLER HESAP VERİYOR
Aziz Yıldırım yazısında, şike kumpası davasıyla ilgili olarak "Kumpas kuranlar, geçtiğimiz yargılanmaya, yaptıkları hukuksuzlukların hesabını vermeye başladılar. Kimi yaptığı hukuka aykırılığı tüm çıplaklığı ile sorgusunda ifade etti, kimileri ise biraz daha zaman kazanmak için savunmasını erteledi" değerlendirmesini yaptı.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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