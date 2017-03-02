Bogdanovic'ten NBA açıklaması

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings'e gideceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sarı-lacivertli formayla başarılı olmaya odaklandığını açıkladı.

Bogdanovic Instagram hesabından yaptığı açıklamada, gelecek sezonla ilgili planı olmadığını, daima anı yaşadığını ve halihazırda Fenerbahçe'de oynamaktan memnun olduğunu bildirdi.



Sacramento Kings Genel Menajeri Vlade Divac'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı memnuniyet ve onur duyduğunu aktaran Bogdanovic, "Divac, Sırbistan'ın basketbol efsanesidir ancak şu an Fenerbahçe'nin başarısı için her şeyi yapmaya odaklanıyorum. Şimdi bugün oynanacak Zalgiris maçına konsantre olalım." ifadelerini kullandı.



Divac, geçtiğimiz günlerde, Bogdanovic'in gelecek sezon için Sacramento Kings'e katılacağı ve şutör oyuncunun çok değerli olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Kariyerine 2010'da Sırbistan'ın Partizan ekibinde başlayan Bogdanovic, 2014 yılında Phoenix Suns tarafından birinci tur 27. sıradan draft edilmiş ancak NBA'de forma giymemişti. Sırp oyuncu aynı yıl Fenerbahçe'ye dahil olmuştu.