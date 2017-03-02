 Bir teselli ver – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Bir teselli ver

    Bir teselli ver

    Avrupa’ya veda eden, ligde 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçından zaferle dönerek taraftarının yüzünü güldürmek amacında. Kıran kırana geçecek mücadele ATV ekranlarında.

    Avrupa Ligi'ne veda eden, lige büyük ölçüde havlu atan , çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı-lacivertli takım, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Kupanın nabzı yine Turkuvaz Medya'da atacak. Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak.

    VOLKAN YOK, KJAER BELKİ
    Olası bir kötü sonuçta Fenerbahçe'de işler iyice karışacak. Yönetim için istifa sesleri daha da yükselirken, teknik direktör Advocaat iyice topun ağzına gelecek. Maçta, sakatlığı bulunan Volkan Demirel forma giyemeyecek. Tedavisi süren Kjaer'in durumu ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak. Bu maçın rövanşı 4, 5 ya da 6 Nisan'da oynanacak.



    KUPA GOLCÜSÜ ROBİN VAN PERSİE
    2017'de 3 gol kaydeden Van Persie, bunların 3'ünü de Türkiye Kupası'nda attı. AMED Sportif maçında biri penaltıdan 2 kez fileleri sarsan Hollandalı, Beşiktaş derbisindeki golüyle Kanarya'yı çeyrek finale taşıdı.

    GENELDE 23-7, KAYSERİ'DE 6-5 ÖNDE
    İki takımın genel maçlarında ise Kanarya'nın bariz üstünlüğü var. F.Bahçe, 40 kez karşı karşıya geldiği Kayseri'yi 23 kez mağlup ederken, 10 maç berabere bitti. Kayserispor 7 maçta rakibini yenmeyi başardı. Kayseri'deki maçlarda da Fener'in 6-5 üstünlüğü var.

    BU SEZONKİ 3. KAPIŞMA
    F.Bahçe, bu sezon ligde 2 kez karşılaştığı Kayseri'ye karşı 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. İstanbul'daki maçta 3-3 kalan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise 4-1 mağlup oldu. Kayseri'nin ligde en çok gol attığı takım Fenerbahçe.



    TÜM TAKIM GÖTÜRÜLDÜ
    Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp Kayseri'ye gitti. Sarı-lacivertliler, son antrenmanda dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Kayseri'ye giden kafilede bütün futbolcular yer aldı. Sakatlıkları olan isimler dahil kadroda bulunan 27 futbolcu da kritik maça götürüldü.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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