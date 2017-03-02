Bir teselli ver
Avrupa’ya veda eden, ligde 4 haftadır kazanamayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçından zaferle dönerek taraftarının yüzünü güldürmek amacında. Kıran kırana geçecek mücadele ATV ekranlarında.
Avrupa Ligi'ne veda eden, lige büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı-lacivertli takım, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılıp yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak. Kupanın nabzı yine Turkuvaz Medya'da atacak. Nefes kesecek mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak.
VOLKAN YOK, KJAER BELKİ
Olası bir kötü sonuçta Fenerbahçe'de işler iyice karışacak. Yönetim için istifa sesleri daha da yükselirken, teknik direktör Advocaat iyice topun ağzına gelecek. Maçta, sakatlığı bulunan Volkan Demirel forma giyemeyecek. Tedavisi süren Kjaer'in durumu ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak. Bu maçın rövanşı 4, 5 ya da 6 Nisan'da oynanacak.
KUPA GOLCÜSÜ ROBİN VAN PERSİE
2017'de 3 gol kaydeden Van Persie, bunların 3'ünü de Türkiye Kupası'nda attı. AMED Sportif maçında biri penaltıdan 2 kez fileleri sarsan Hollandalı, Beşiktaş derbisindeki golüyle Kanarya'yı çeyrek finale taşıdı.
GENELDE 23-7, KAYSERİ'DE 6-5 ÖNDE
İki takımın genel maçlarında ise Kanarya'nın bariz üstünlüğü var. F.Bahçe, 40 kez karşı karşıya geldiği Kayseri'yi 23 kez mağlup ederken, 10 maç berabere bitti. Kayserispor 7 maçta rakibini yenmeyi başardı. Kayseri'deki maçlarda da Fener'in 6-5 üstünlüğü var.
BU SEZONKİ 3. KAPIŞMA
F.Bahçe, bu sezon ligde 2 kez karşılaştığı Kayseri'ye karşı 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. İstanbul'daki maçta 3-3 kalan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise 4-1 mağlup oldu. Kayseri'nin ligde en çok gol attığı takım Fenerbahçe.
TÜM TAKIM GÖTÜRÜLDÜ
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp Kayseri'ye gitti. Sarı-lacivertliler, son antrenmanda dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Kayseri'ye giden kafilede bütün futbolcular yer aldı. Sakatlıkları olan isimler dahil kadroda bulunan 27 futbolcu da kritik maça götürüldü.
VOLKAN YOK, KJAER BELKİ
Olası bir kötü sonuçta Fenerbahçe'de işler iyice karışacak. Yönetim için istifa sesleri daha da yükselirken, teknik direktör Advocaat iyice topun ağzına gelecek. Maçta, sakatlığı bulunan Volkan Demirel forma giyemeyecek. Tedavisi süren Kjaer'in durumu ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak. Bu maçın rövanşı 4, 5 ya da 6 Nisan'da oynanacak.
KUPA GOLCÜSÜ ROBİN VAN PERSİE
2017'de 3 gol kaydeden Van Persie, bunların 3'ünü de Türkiye Kupası'nda attı. AMED Sportif maçında biri penaltıdan 2 kez fileleri sarsan Hollandalı, Beşiktaş derbisindeki golüyle Kanarya'yı çeyrek finale taşıdı.
GENELDE 23-7, KAYSERİ'DE 6-5 ÖNDE
İki takımın genel maçlarında ise Kanarya'nın bariz üstünlüğü var. F.Bahçe, 40 kez karşı karşıya geldiği Kayseri'yi 23 kez mağlup ederken, 10 maç berabere bitti. Kayserispor 7 maçta rakibini yenmeyi başardı. Kayseri'deki maçlarda da Fener'in 6-5 üstünlüğü var.
BU SEZONKİ 3. KAPIŞMA
F.Bahçe, bu sezon ligde 2 kez karşılaştığı Kayseri'ye karşı 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. İstanbul'daki maçta 3-3 kalan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ise 4-1 mağlup oldu. Kayseri'nin ligde en çok gol attığı takım Fenerbahçe.
TÜM TAKIM GÖTÜRÜLDÜ
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp Kayseri'ye gitti. Sarı-lacivertliler, son antrenmanda dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Kayseri'ye giden kafilede bütün futbolcular yer aldı. Sakatlıkları olan isimler dahil kadroda bulunan 27 futbolcu da kritik maça götürüldü.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Bir teselli ver haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.