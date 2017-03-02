Bak sen şu Diego’ya

Kanarya'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Diego Ribas, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 53 lig maçında 5 kez ağları sarsmıştı. Aynı Diego, ülkesi Brezilya'ya döndükten sonra adeta coştu. Flamengo formasıyla sadece 6 ayda çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu formuyla Brezilya Milli Takımına kadar yükseldi.