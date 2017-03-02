Bak sen şu Diego’ya
Kanarya'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Diego Ribas, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 53 lig maçında 5 kez ağları sarsmıştı. Aynı Diego, ülkesi Brezilya'ya döndükten sonra adeta coştu. Flamengo formasıyla sadece 6 ayda çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu formuyla Brezilya Milli Takımına kadar yükseldi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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