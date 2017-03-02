 Bak sen şu Diego’ya – Fotomaç – 02 Mart 2017
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HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
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    Bak sen şu Diego’ya

    Bak sen şu Diego’ya
    Kanarya'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Diego Ribas, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 53 lig maçında 5 kez ağları sarsmıştı. Aynı Diego, ülkesi Brezilya'ya döndükten sonra adeta coştu. Flamengo formasıyla sadece 6 ayda çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu formuyla Brezilya Milli Takımına kadar yükseldi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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