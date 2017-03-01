Zorlu maç öncesi F.Bahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Çek oyuncu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yarın oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'de sol dizindeki menisküs nedeniyle ameliyat olacak Kostas Sloukas da karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:27
- Tudor’a tam destek
Toplam 8
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taraftar FENERBAHÇE.maçından sonra onuda kovarsınız.ha ha.
- ''Yaşlı kadın gibiler!''
Toplam 62
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CLman antrenorluk kurslari var kardes katilsana...
- Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Toplam 26
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FutbolSevmez Maşallah TFF ve Merkez Hakem Kurulu sayesinde biri sağdan diğeri soldan yeterince destek gelince insanın dili çözülüyor dimi Başkan
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