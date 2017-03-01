 Zorlu maç öncesi F.Bahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Zorlu maç öncesi F.Bahçe'ye kötü haber

    Zorlu maç öncesi F.Bahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Çek oyuncu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yarın oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

    Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, antrenmanda ayak bileği burkulan Vesely, başantrenör Zeljko Obradovic tarafından deplasmanda oynanacak Zalgiris maçının kadrosuna dahil edilmedi.

    Fenerbahçe'de sol dizindeki menisküs nedeniyle ameliyat olacak Kostas Sloukas da karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:27
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