 ''Yüzde 50 Türküz'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Yüzde 50 Türküz''

    ''Yüzde 50 Türküz''
    F.Bahçe'nin efsane kaptanı , biyografi kitabına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertliler ve Türk halkına teşekkür ederken, duygusal ifadeler kullandı. Brezilyalı yıldız, "Ben ve ailem yüzde 100 Brezilyalı doğduk ama yüzde 50 Brezilyalı yüzde 50 Türk öleceğiz" dedi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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