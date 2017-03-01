Obradovic'ten Zalgiris Kaunas yorumu
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Turkish Airlines Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Zalgiris Kaunas'ı çok agresif basketbol oynayan bir ekip olarak tanımladı.
Yarın 20:00'de başlayacak Kaunas maç öncesi açıklamalar yapan Zeljko Obradovic, "Çok agresif basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Taraftarlarından her maçta çok iyi bir destek alıyorlar. Genç ve tecrübeli birçok kaliteli oyuncuya sahip, iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her mücadelede olduğu gibi bu maçı da kazanabilmek için çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü bir kez daha belirtmek isterim ki rakibimiz çok agresif bir basketbol oynuyor" dedi.
Nikola Kalinic ise "Zalgiris gerçekten çok iyi bir takım. Bu sezon Sarunas Jasikevicius yönetiminde harika oynuyorlar. Çok sert bir takım ve bunu İstanbul'daki maçta da görmüştük. Oldukça fiziksel oynuyorlar ve bence mücadelenin kilit noktası da bu olacak. Onların sertliğine ve fiziksel mücadelesine cevap verebilmek bizim için önemli. Sakatlığı bulunan oyuncularımız dışında tüm gücümüzle parkeye çıkacak ve kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
Nikola Kalinic ise "Zalgiris gerçekten çok iyi bir takım. Bu sezon Sarunas Jasikevicius yönetiminde harika oynuyorlar. Çok sert bir takım ve bunu İstanbul'daki maçta da görmüştük. Oldukça fiziksel oynuyorlar ve bence mücadelenin kilit noktası da bu olacak. Onların sertliğine ve fiziksel mücadelesine cevap verebilmek bizim için önemli. Sakatlığı bulunan oyuncularımız dışında tüm gücümüzle parkeye çıkacak ve kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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