 O para takıma bedel! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    O para takıma bedel!

    O para takıma bedel!

    , Van Persie’den vazgeçiyor... Sebebi ise yıllık 6 milyon euro’yu bulan kazancı.

    Brezilya ekibi Sao Paulo bir süredir, Robin van Persie ile temastaydı. Ancak Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'den aldığı rakamın aynısını 'dan da talep etmesi transferin önünü tıkadı. Brezilya ekibinin yöneticileri 4.9 milyon euro'luk garanti maaşı, 20 bin euro maç başı ücreti ve imza parasıyla yıllığı 6 milyon euro'ya gelen Van Persie'yi alamayacaklarını söyledi. Hatta Sao Paulo'lu idareci Gil "Van Persie, Brezilya'da oynamak istiyor. Ancak Türklerin kendisine verdiği parayı aynen istiyor. Bu para bizim takımımızda 14-15 oyuncunun kazandığı paraya eşit" ifadelerini kullanıyor.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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