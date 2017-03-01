 Kurt toprağa verildi – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Kurt toprağa verildi

    Kurt toprağa verildi
    Türk futbolu ve 'nin unutulmaz ismi son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan "Gençken izlediğimiz çok önemli ve büyük bir oyuncuydu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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