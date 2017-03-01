 ''Kupayı alalım'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Kupayı alalım''

    ''Kupayı alalım''

    Avrupa ve ligde hüsran yaşayan en gerçekçi hedefe sarıldı. Kanarya tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Geçen yılı kupasız kapatan sarı-lacivertliler için ‘tek yürek’ oldu.

    Tarihi başarılarla, kupası müzelerle dolu olan Fenerbahçe bir süredir alıştığı ışıltılı günlere uzak kaldı. 2013-14 sezonunda şampiyonluğa ulaştıktan sonra ertesi yılın başında oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı deviren Kanarya o günden beri kupasız. Geçen yılı boş geçiren sarı-lacivertliler kötü giden bu sezonu da aynı şekilde harcamak istemiyor.

    SEZONU GEÇ AÇACAK
    Avrupa'ya Krasnodar'a elenerek veda eden, Süper Lig'de de lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşüp şampiyonluk ümitlerini Kaf Dağı'nın arkasına bırakan Kanarya'da şimdi tek hedef 'nı müzesine götürmek. Sarı-lacivertliler kupayı kazanarak hem camiaya moral aşılayacak hem de sezonu erken açmamış olacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren katılıyor. Ligi üçüncü bitiren temsilcimiz 3. ön eleme turundan başlıyor. Lig dördüncüsü ise sezona daha da erken başlıyor ve 2. turdan itibaren ön eleme oynuyor. Sezonu erken açan takımların erken form tutma zorunluluğu, ligde çabuk performans düşüklüğüne yol açtığı için bu durum hiçbir ekibin işine gelmiyor.

    FORVETTE FERNANDAO
    Teknik direktör Dick Advocaat yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında en uçta Fernandao'ya şans vermeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı dünkü antrenmanda Brezilyalı yıldızına görev verdi. Robin van Persie'nin sakatlığı bulunmamasına rağmen hazır olmadığı için Fernandao'yu tercih eden Advocaat oyuncusuyla da bire bir görüştü.

    YOLCULUK BUGÜN
    F.Bahçe, Kayseri maçı hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 20 dakikalık çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Kanarya bugün yapacağı idmanın ardından Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için bu şehre hareket edecek.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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