''Kupayı alalım''
Avrupa ve ligde hüsran yaşayan Fenerbahçe en gerçekçi hedefe sarıldı. Kanarya tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Geçen yılı kupasız kapatan sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası için ‘tek yürek’ oldu.
SEZONU GEÇ AÇACAK
Avrupa'ya Krasnodar'a elenerek veda eden, Süper Lig'de de lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşüp şampiyonluk ümitlerini Kaf Dağı'nın arkasına bırakan Kanarya'da şimdi tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek. Sarı-lacivertliler kupayı kazanarak hem camiaya moral aşılayacak hem de sezonu erken açmamış olacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren katılıyor. Ligi üçüncü bitiren temsilcimiz 3. ön eleme turundan başlıyor. Lig dördüncüsü ise sezona daha da erken başlıyor ve 2. turdan itibaren ön eleme oynuyor. Sezonu erken açan takımların erken form tutma zorunluluğu, ligde çabuk performans düşüklüğüne yol açtığı için bu durum hiçbir ekibin işine gelmiyor.
FORVETTE FERNANDAO
Teknik direktör Dick Advocaat yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında en uçta Fernandao'ya şans vermeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı dünkü antrenmanda Brezilyalı yıldızına görev verdi. Robin van Persie'nin sakatlığı bulunmamasına rağmen hazır olmadığı için Fernandao'yu tercih eden Advocaat oyuncusuyla da bire bir görüştü.
YOLCULUK BUGÜN
F.Bahçe, Kayseri maçı hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 20 dakikalık çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Kanarya bugün yapacağı idmanın ardından Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için bu şehre hareket edecek.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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