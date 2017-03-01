 Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

    Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat gözetimindeki sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:19
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