Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat gözetimindeki sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Obradovic'ten Zalgiris Kaunas yorumu
Toplam 1
Yorum
boray sen işini bilirsin OBRA
- TFF'den UEFA ve küme düşürme iddiasına yanıt
Toplam 26
Yorum
ts61 Bu tff de nerde o yürek ya bırakın 3 kulüp düşürmeyi hala kupamızı veremediler fenerin uşagı tff olmasına rağmen hala aziz bunlardan yakınıy
- Quaresma'dan flaş Fenerbahçe sözleri
Toplam 16
Yorum
Şebo Onun için mi aziz Q7nin peşine düştü hadi fbliler kıskanmayalım Q7 bizimdir bizimdir kalacak
Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.