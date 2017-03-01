 Karavaiev yalanladı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Karavaiev yalanladı

    Karavaiev yalanladı
    F.Bahçe'nin Ukraynalı futbolcusu , takım arkadaşı Neustadter'in kendisine "5 aydır taktik çalışmıyoruz" dediği iddia edilen haberleri yalanladı. 24 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından bu haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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