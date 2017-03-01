 İkinci yarının en kötüsü – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    İkinci yarının en kötüsü

    İkinci yarının en kötüsü

    F.Bahçe Advocaat yönetiminde en kötü ilk yarı başlangıcı sonrası, ikinci devrenin de en kötü startını yaptı.

    Şampiyonluk şansı mucizelere kalan F.Bahçe, Süper Lig'in 2'nci yarısında (18. haftadan itibaren hesaplandı) 5 maçta 6 puan toplayarak, son 19 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaptı. 6 sezon sonra ilk defa üst üste 4 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgisini yaşattıktan sonra oynadığı 5 resmi maçta da galip gelemedi. Son olarak Otto Bariç yönetiminde 1997-1998'de ikinci devrenin ilk 5 maçında 6 puan elde eden F.Bahçe, sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

    59 YIL SONRA
    F.Bahçe Hollandalı teknik adamla, Süper Lig'de ilk 3 maçı kazanamayarak 59 yıllık lig tarihinin en başarısız başlangıcına imza atmıştı. Hollandalı teknik adam son 19 sezonda da kötü bir istatistikle F.Bahçe camiasını üzdü.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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