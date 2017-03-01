 Filede Avrupa’da büyük başarı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Filede Avrupa’da büyük başarı

    Filede Avrupa’da büyük başarı
    Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı. C Grubu'nda Fenerbahçe, Fransız S. Raphael'i 3-0 yendi ve grubu namağlup lider tamamlayarak play-off turuna yükseldi. D Grubu'nda Vakıfbank Rus Ekaterinburg'u 3-1 , Eczacıbaşı da Alman Dresdner'i 3-1 yenerek play-offa çıktı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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