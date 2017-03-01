 Fenerbahçe Litvanya deplasmanında – Fotomaç – 01 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe Litvanya deplasmanında

    Fenerbahçe Litvanya deplasmanında

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibi ile karşılaşacak.

    Zalgirio Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Ligde oynadığı 23 maçtan 15 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor. Zalgiris Kaunas ise 10 galibiyet, 13 yenilgi ile 10. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 82-68 kazanmıştı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Litvanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.