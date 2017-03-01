Fenerbahçe Litvanya deplasmanında

Zalgirio Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı 23 maçtan 15 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor. Zalgiris Kaunas ise 10 galibiyet, 13 yenilgi ile 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 82-68 kazanmıştı.