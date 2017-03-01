Fenerbahçe Litvanya deplasmanında
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibi ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı 23 maçtan 15 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor. Zalgiris Kaunas ise 10 galibiyet, 13 yenilgi ile 10. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 82-68 kazanmıştı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:20
- O para takıma bedel!
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Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalı tatilini Türkiyede tamamlayıp , daha sonra futbol hayatına dönecek, yazık günah buna verilen o kadar paraya.
- T-T hamlesi!
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Yorum
bka Bunu bıldırelım saol kardesım,baska tespıtlerın varsa onlarda yaz buraya.
- ''F.Bahçe'nin şansı yok!''
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL Adam haklı bjk sampiyon oley oley oley
Fenerbahçe Litvanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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