 Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    kafilesi, Kayseri'de

    Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın ile karşılaşacak , Kayseri'ye geldi.

    Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

    'de Van Persie'den Emenike'ye, Simon Kjaer'den Moussa Sow'a kadar birçok yıldız Kayseri deplasmanında takımla olacak. Sakatlığı bulunan kaptan Volkan Demirel de takımla birlikte Kayseri'ye geldi.

    Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak üzere havaalanına gelen bir grup taraftar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a destek verirken, bir grup taraftarda 'Yönetim istifa' diye slogan attı.

    ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:06
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