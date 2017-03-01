Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe'de Van Persie'den Emenike'ye, Simon Kjaer'den Moussa Sow'a kadar birçok yıldız Kayseri deplasmanında takımla olacak. Sakatlığı bulunan kaptan Volkan Demirel de takımla birlikte Kayseri'ye geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak üzere havaalanına gelen bir grup taraftar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a destek verirken, bir grup taraftarda 'Yönetim istifa' diye slogan attı.
Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:06
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
sanane Milli takim dahil, hicbir yerde tutunamayan bir futbolcu. Genellikle gittigi takimlarda futbolcudan daha cok maskot olarak göze batiyor... Hic sevmem. Zaten Türkiye Milli macindan sonra Köln de Nuri Sahine 3-0 el kol hareketleri yapti. Ondan sonra resmen nefret ettigim bir sahis! Zaten GS'da performansi ortada. Türkiye liginde bileverimi yok!
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
HAKAN YÖNETİCİLER ELLERİNİ KULÜBÜN ÜZERİNDEN ÇEKSE HİÇ BİR KULÜBÜN BORCU OLMAZ.TRANSFERDE DAHİ ASLAN PAYI KİMİN ACABA.
- Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Toplam 40
Yorum
uae eagleee wayy be bu kadar adilseniz trabzon sizin maçta doğranırken neden üç maymunu oynadınız veya podolski elle alırken? uefa dan hakemlermi attı?)
Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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