 F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

    F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

    Ligde ve Avrupa'daki kötü sonuçların ardından taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları protesto ediyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar Avrupa kupalarına katılım için önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi bu tutumundan vazgeçti. Takımı havalimanı çıkışında destekleyen taraftarlar, teknik direktör Dick Advocaat ve kaptan Volkan Demirel çiçek verdi, meşaleler yakarak takımlarını destekedi.

    Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

    Kayserispor ile Fenerbahçe, 2 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:41
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