F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Ligde ve Avrupa'daki kötü sonuçların ardından taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları protesto ediyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar Avrupa kupalarına katılım için önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi bu tutumundan vazgeçti. Takımı havalimanı çıkışında destekleyen taraftarlar, teknik direktör Dick Advocaat ve kaptan Volkan Demirel çiçek verdi, meşaleler yakarak takımlarını destekedi.
Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Kayserispor ile Fenerbahçe, 2 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:41
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
sanane Milli takim dahil, hicbir yerde tutunamayan bir futbolcu. Genellikle gittigi takimlarda futbolcudan daha cok maskot olarak göze batiyor... Hic sevmem. Zaten Türkiye Milli macindan sonra Köln de Nuri Sahine 3-0 el kol hareketleri yapti. Ondan sonra resmen nefret ettigim bir sahis! Zaten GS'da performansi ortada. Türkiye liginde bileverimi yok!
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
HAKAN YÖNETİCİLER ELLERİNİ KULÜBÜN ÜZERİNDEN ÇEKSE HİÇ BİR KULÜBÜN BORCU OLMAZ.TRANSFERDE DAHİ ASLAN PAYI KİMİN ACABA.
- Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Toplam 40
Yorum
uae eagleee wayy be bu kadar adilseniz trabzon sizin maçta doğranırken neden üç maymunu oynadınız veya podolski elle alırken? uefa dan hakemlermi attı?)
F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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