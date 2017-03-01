 ''F.Bahçe'nin şansı yok!'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''F.Bahçe'nin şansı yok!''

    ''F.Bahçe'nin şansı yok!''
    'un hocası , F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı olmadığını söyledi. Genç çalıştırıcı, "F.Bahçe'nin Beşiktaş'la puan farkı 12, bizim F.Bahçe ile 13. Biz belki onları yakalarız ama F.Bahçe, Beşiktaş'ı yakalayamaz" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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