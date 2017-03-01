 F.Bahçe'de bir sakatlık şoku daha – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe'de bir sakatlık şoku daha

    F.Bahçe'de bir sakatlık şoku daha

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyuncu Kostas Sloukas'ın menisküs ameliyatı olacağı ve 4-6 hafta parkeden uzak kalacağı açıklandı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "26 Şubat Pazar günü oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncumuz Kostas Sloukas'ın detaylı sağlık taramaları yapılmıştır. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin sonucunda oyuncumuzun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Kostas'ın tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir" denildi.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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