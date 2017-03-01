F.Bahçe, Kayseri'de avantaj peşinde

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kayserispor deplasmanında boy gösterecek olan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skor almak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 1 yenilgi ve 3 beraberlik alarak lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertli takımda hedef kupada mutlu sona ulaşmak. Kayserispor ise rakibine oranla tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ligdeki ilk maçında Medipol Başakşehir'e 5-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kayserispor, 4'ü lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere boy gösterdiği son 5 maçı da kazanmayı başardı.



Fenerbahçe ise rakibine oranla tam tersi bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli ekip, son 5 resmi maçında kazanamadı. Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor ile ligde berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de Krasnodar'a ilk maçta 1-0 kaybetti, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



Fenerbahçe 23-7 önde

İki takım bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 23 kez mağlup ederken, 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor 7 maçta rakibini yenmeyi başardı. Kayseri'de oynanan maçlarda da Fenerbahçe'nin 6-5'lik üstünlüğü bulunuyor. 8 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldiği rakibini mağlup edemedi. Kadıköy'de oynanan ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor sahasında oynadığı mücadeleyi 4-1 kazandı.



Volkan Demirel forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kjaer ve Emenike'nin durumları ise belirsizliğini koruyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Can Hanoğlu yapacak.