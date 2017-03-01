Efsane geldi

Sarı-lacivertliler dünyanın en ünlü kadın basketçilerindenile anlaşmaya vardı. 2 aylık sözleşme imzalanansüper yıldız özellikle Kanarya'yı Avrupa şampiyonu yapması için transfer edildi. Geçen sezon WNBA'deformasıyla şampiyonluk kazanan ve en iyi oyuncu seçilen Parkerboyunda.Parker'ın en önemli özelliği kadın basketbolunda fazla görülmeyen şekilde smaç yapabilmesi. Efsane isim WNBA'de ikinci,Atletik oyuncu henüz 15 yaşındayken ilk smacını vurarak adını kadın basketbol dünyasına duyurmuştu. Parker'ın kariyerinde, 5 Rusya, 4 Rusya Kupası, 1 WNBA,bulunuyor.