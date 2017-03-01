 Efsane geldi – Fotomaç – 01 Mart 2017
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HEPSİ
    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Efsane geldi

    Efsane geldi

    , kadın basketbol takımına ’ı transfer etti. Smaçlarıyla ünlü ismin muhteşem kariyeri kupalarla dolu.

    Sarı-lacivertliler dünyanın en ünlü kadın basketçilerinden Candace Parker ile anlaşmaya vardı. 2 aylık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki süper yıldız özellikle Kanarya'yı Avrupa şampiyonu yapması için transfer edildi. Geçen sezon WNBA'de Sparks formasıyla şampiyonluk kazanan ve en iyi oyuncu seçilen Parker 1.93 boyunda.



    İLK SMACI 15 YAŞINDA YAPTI
    Parker'ın en önemli özelliği kadın basketbolunda fazla görülmeyen şekilde smaç yapabilmesi. Efsane isim WNBA'de ikinci, NC AA'de smaç vuran ilk kadın basketçi. Atletik oyuncu henüz 15 yaşındayken ilk smacını vurarak adını kadın basketbol dünyasına duyurmuştu. Parker'ın kariyerinde 1 Euroleague, 5 Rusya, 4 Rusya Kupası, 1 WNBA, 2 Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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