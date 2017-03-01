Samandıra’ya ani bir çıkarma yapan Fenerbahçe başkanı, önce futbolculara ayar çekti, ardından Advocaat’la özel olarak görüştü. Yıldırım, demeçleriyle kulübü zor durumda bırakan Hollandalı hocaya, kontratına sadık kalma sözü verdi. Şartını da iletti: Sus artık!

Art arda alınan başarısız sonuçlarla Avrupa'ya ve lig şampiyonluğu hayallerine veda eden Fenerbahçe'de beklenen gelişme nihayet gerçekleşti. Başkan Aziz Yıldırım, kötü gidişe sonunda el koydu! Dün sabah sürpriz bir şekilde Samandıra'ya çıkarma yapan Yıldırım, kurmaylarıyla birlikte idmanı izledikten sonra takım liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan, iki kaptan Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile birlikte Kjaer ve Sow'u yanına çağırıp, bir süre konuştu. Yıldırım, "Hepiniz milli futbolcularsınız, kötü oyunun bir anlamı yok, bu işi çözeceksiniz. Bizi ve taraftarı daha fazla üzmeye hiç hakkınız yok" dedi.



Futbolcularından Türkiye Kupası'nı isteyen ve bunun için söz alan başkan, ardından Dick Advocaat'la bir toplantı yapıp, kötü futbolun nedenlerini sordu. Hoca da tek tek sıkıntılarını anlattı. Yıldırım, kafası karışık olan Hollandalı çalıştırıcıya, "Yazılana, çizilene inanma. Sezon sonuna kadar birlikteyiz" garantisi verdikten sonra planlarından bahsetti. Advocaat da başkana fikirlerini iletti. Yıldırım, tecrübeli teknik adama uyarı yapmayı da ihmal etmezken, "Medya ile polemiğe girme. Seni sinirlendirecek sorulara cevap verme, sadece maçla ilgili konuş. Futbolcuları hedef yapma. Biraz diline hakim ol" ifadelerini kullandı.







ÖZEL HABER / EMRE BOL