''Diline hakim ol!''
Samandıra’ya ani bir çıkarma yapan Fenerbahçe başkanı, önce futbolculara ayar çekti, ardından Advocaat’la özel olarak görüştü. Yıldırım, demeçleriyle kulübü zor durumda bırakan Hollandalı hocaya, kontratına sadık kalma sözü verdi. Şartını da iletti: Sus artık!
Futbolcularından Türkiye Kupası'nı isteyen ve bunun için söz alan başkan, ardından Dick Advocaat'la bir toplantı yapıp, kötü futbolun nedenlerini sordu. Hoca da tek tek sıkıntılarını anlattı. Yıldırım, kafası karışık olan Hollandalı çalıştırıcıya, "Yazılana, çizilene inanma. Sezon sonuna kadar birlikteyiz" garantisi verdikten sonra planlarından bahsetti. Advocaat da başkana fikirlerini iletti. Yıldırım, tecrübeli teknik adama uyarı yapmayı da ihmal etmezken, "Medya ile polemiğe girme. Seni sinirlendirecek sorulara cevap verme, sadece maçla ilgili konuş. Futbolcuları hedef yapma. Biraz diline hakim ol" ifadelerini kullandı.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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